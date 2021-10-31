Valve отменила игру в стиле Cyberpunk 2077 и Star Wars

Пользователь «‎Твиттера» обнаружил концепт-арты отменённой игры Valve в базе данных компании. В 2012 году о подобном проекте под названием Stars of Blood рассказывал глава Valve Гейб Ньюэлл, передаёт издание VGC.

На концепт-артах представлены города будущего с огромными зданиями, между которыми передвигается воздушный транспорт. Показаны и другие локации вроде пустыни с массивной техникой. Также отмечается, что в проекте присутствовали космические корабли. Благодаря им, возможно, игрок мог совершать перелёты между планетами, как это реализовано в No Man's Sky.

По данным VGC, на подобную игру в 2012 году ссылался глава Valve Гейб Ньюэлл:

У нас был внутренний проект под названием Stars of Blood. Это была игра про космического пирата, который никогда не видел дневного света.

Сейчас Valve готовится к выходу Steam Deck в декабре этого года. Недавно компания рассказала о программе, которая покажет совместимость игр магазина Steam с портативным ПК.