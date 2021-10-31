Age of Empires 4 возглавила чарты Steam. Стратегия взяла сразу три позиции

Возвращение короля, это мы про Age of Empires 4, становится всё более очевидным — мы уже не раз говорили про рекорды онлайна в Steam, а сегодня появились свежие еженедельные чарты магазина. И да, стратегия возглавила их, заняв две первые строчки и вдобавок седьмую позицию.

Первую за 16 лет «Эпоху Империи» буквально сметают с полок, хотя подписчики Xbox Game Pass и вовсе получили её бесплатно — однако многим хочется именно собственную копию. Хоть и цифровую.

Тройку лидеров закрывает New World, онлайн которой за месяц упал почти на 60%, а «Стражи Галактики», к сожалению, разместились лишь на пятом месте.

Чарты Steam с 25 по 31 октября