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Спустя 70 часов сбоев Roblox начинает оживать

Спустя 70 часов сбоев Roblox начинает оживать
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Создателям Roblox потребовалось почти три полных дня для начала восстановления работы сервисов сверхпопулярной песочницы.

Сами разработчики спустя 70 часов сбоев уже официально подтвердили, что нашли источник проблемы и знают, что требуется сделать для устранения трудностей и возвращения игры.

Мы работаем над включением онлайн и будем держать вас в курсе событий в течение дня.

По данным фанатского аккаунта Roblox Status часть API игры уже восстановлена. Это касается игр, групп, матчмейкинга и хранилища данных. При этом некоторые уже могут зайти на официальный сайт, тогда как другим всё ещё пишет про профилактику.

У нас в редакции зайти на сайт не получилось. Возможно, доступ к нему открывают постепенно для разных регионов.

Roblox представляет собой сверхпопулярную песочницу, где игроки могут создавать собственные игры. Проектом ежемесячно пользуются более 200 млн человек. Первые проблемы с доступом начались в ночь с 28 на 29 октября.

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