Спустя 70 часов сбоев Roblox начинает оживать

Создателям Roblox потребовалось почти три полных дня для начала восстановления работы сервисов сверхпопулярной песочницы.
Сами разработчики спустя 70 часов сбоев уже официально подтвердили, что нашли источник проблемы и знают, что требуется сделать для устранения трудностей и возвращения игры.
Мы работаем над включением онлайн и будем держать вас в курсе событий в течение дня.
По данным фанатского аккаунта Roblox Status часть API игры уже восстановлена. Это касается игр, групп, матчмейкинга и хранилища данных. При этом некоторые уже могут зайти на официальный сайт, тогда как другим всё ещё пишет про профилактику.
У нас в редакции зайти на сайт не получилось. Возможно, доступ к нему открывают постепенно для разных регионов.
Roblox представляет собой сверхпопулярную песочницу, где игроки могут создавать собственные игры. Проектом ежемесячно пользуются более 200 млн человек. Первые проблемы с доступом начались в ночь с 28 на 29 октября.
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