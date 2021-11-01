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Урезанная Bloodborne выйдет 31 января на ПК

Урезанная Bloodborne выйдет 31 января на ПК
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Фанатка Bloodborne под ником Lilith Walther выпустила трейлер урезанной версии игры с датой выхода. Полноценный демейк игры с графикой под PS1 выйдет уже 31 января 2022.

Ранее Lilith Walther выкладывала первые 10 минут проекта, а теперь сообщила о полноценном релизе игры. Судя по трейлеру, в урезанной Bloodborne можно как минимум дойти до битвы с Отцом Гаскойном. Сколько конкретно займёт прохождение и насколько ремейк будет отличаться от оригинала, автор не сообщила, однако пообещала поделиться деталями позже. Проект будет распространяться полностью бесплатно.

В начале октября бывший редактор издания IGN Колин Мориарти сообщил, что у студии Bluepoint Games уже есть полноценный порт оригинальной Bloodborne на ПК. По его словам, Bluepoint может делать и ремастер, и сиквел игры одновременно. Анонса от разработчиков пока не было.

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