Джейк Джилленхол снимется в новом фильме Гая Ричи

По информации Deadline, Джейк Джилленхол («Исходный Код», «Человек-паук: Вдали от дома») исполнит главную роль в следующем фильме Гая Ричи («Гнев Человеческий», «Джентльмены», «Большой Куш») под названием «Переводчик».
Картина расскажет о войне в Афганистане глазами солдата американских войск. Джилленхол сыграет сержанта Джона Кинли — он возвращается в Афганистан для спасения афганского переводчика, который спас ему жизнь.
Фильм вдохновлён историями об афганских сотрудниках, которые помогали американским военным во время войны: описывали местность, делились стратегическими данными и помогали с коммуникацией. Многим из них американское правительство отказывало во въезде в США, и они оказывались в плену местного ополчения.
Съёмки фильма планируют начать в конце этого года. Выход должен состояться уже в 2022 году.
Предыдущие фильмы Гая Ричи — «Гнев Человеческий» и «Джентльмены» — получили высокие оценки от зрителей и критиков. «Джентльмены» занимают 29 место в списке лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска».
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