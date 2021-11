Бонусы для Call of Duty: Vanguard станут годовым эксклюзивом для PlayStation

В недавних трейлерах Call Of Duty: Vanguard на официальном канале PlayStation пользователи заметили приписку о том, что бонусный контент для игры будет доступен только на консолях от Sony до 1 ноября 2022 года.

Бонусный контент на PlayStation будет недоступен на других платформах до 1 ноября 2022.

О каком именно контенте говорится — неизвестно. CharlieIntel, инсайдерский канал о Call of Duty, рассказал о «как минимум двух дополнительных слотах» при создании своего класса в мультиплеере. Скорее всего, о других дополнительных материалах для PlayStation мы узнаем уже после выхода игры.

Эксклюзивные дополнения в Call of Duty для консолей Sony — часть партнёрского соглашения компании с Activision. Согласно нему, например, серия рекламируется с атрибутикой PlayStation. А некоторые трейлеры появляются на каналах производителя компании раньше, чем у остальных.

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На старте в игре появятся сюжетная кампания, 20 карт для мультиплеера и зомби-режим. Интеграция новой части серии с королевской битвой Call of Duty: Warzone произойдёт 2 декабря. Ранее стартовала предзагрузка проекта на консолях, а на ПК в Battle.net она начнётся 2 ноября.