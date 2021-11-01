Microsoft и SEGA сделают ААА-игры следующего поколения
Поделиться
Корпорация SEGA объявила о партнёрстве с Microsoft для создания крупнобюджетных игр следующего поколения. Разрабатывать проекты компании будут с помощью облачной платформы Microsoft Azure.
По словам SEGA, сетевая инфраструктура и облачные технологии в наше время развиты на достаточном уровне. Вместе с этим увеличивается количество видеоигр и геймеров, а сотрудничество корпораций позволит держать этот процесс под контролем и сделать разработку игр проще.
Президент и главный исполнительный директор SEGA Юкио Сугино отметил, что возможности его компании и технологии Microsoft позволят создавать невероятные игры.
Стратегическое партнёрство с Microsoft позволит нам развивать игры, чтобы удовольствие от них получали как можно больше людей. Мы выстроим сотрудничество так, что помогут и возможности SEGA, и передовые технологии Microsoft.
Информации про разрабатываемые проекты нет. Подробностями поделятся сразу, как только они появятся.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
12:05
-
11:49
-
11:40
-
11:28
-
11:14
-
09:31
-
09:21
- 31 октября 2021
-
22:36
-
21:19
-
19:01
-
18:31
-
18:01
-
17:13
-
15:53
-
15:10
-
14:37
-
13:49
-
12:54
- 30 октября 2021
-
23:48
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54
-
14:01
-
13:16
- 29 октября 2021
-
23:22
-
22:03
-
21:46
-
20:58
-
19:56
-
19:21
-
18:51
Партнерский контент