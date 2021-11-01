Microsoft и SEGA сделают ААА-игры следующего поколения

Корпорация SEGA объявила о партнёрстве с Microsoft для создания крупнобюджетных игр следующего поколения. Разрабатывать проекты компании будут с помощью облачной платформы Microsoft Azure.

По словам SEGA, сетевая инфраструктура и облачные технологии в наше время развиты на достаточном уровне. Вместе с этим увеличивается количество видеоигр и геймеров, а сотрудничество корпораций позволит держать этот процесс под контролем и сделать разработку игр проще.

Президент и главный исполнительный директор SEGA Юкио Сугино отметил, что возможности его компании и технологии Microsoft позволят создавать невероятные игры.

Стратегическое партнёрство с Microsoft позволит нам развивать игры, чтобы удовольствие от них получали как можно больше людей. Мы выстроим сотрудничество так, что помогут и возможности SEGA, и передовые технологии Microsoft.

Информации про разрабатываемые проекты нет. Подробностями поделятся сразу, как только они появятся.