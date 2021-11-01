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Фанат The Last of Us нарисовал реалистичный арт с щелкуном

Фанат The Last of Us нарисовал реалистичный арт с щелкуном
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Пользователь Reddit под ником gudetama9 нарисовал щелкуна из The Last of Us. Автор ещё не закончил работу, он планирует дополнить рисунок и добавить больше деталей.

Судя по всему, заражённый находится на ранней стадии, так как грибок кордицепс ещё не покрыл большую часть тела, а расположился только на голове. Щелкуны — одни из самых опасных противников в The Last of Us. Они ничего не видят, но очень хорошо слышат. Если такой заражённый схватит человека, то выбраться у него вряд ли получится.

Как только арт будет завершён, gudetama9 выложит его финальную версию. Художник не сообщил даже примерных сроков окончания работы.

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