Разработчики поздравили игроков с Хэллоуином

Внутренние студии PlayStation поздравили игроков с наступлением Хэллоуина. По традиции, они сделали это в «Твиттере», опубликовав арты по мотивам своих игр в «тыквенной» стилистике.
Uncharted
Фото: Naughty Dog
Horizon Forbidden West
Фото: Guerrilla Games
Days Gone
Фото: Bend Studio
Demon's Souls
Фото: Bluepoint Games
Помимо студий Sony, игроков поздравили и студии Microsoft — в том числе подразделения Bethesda и id Software.
Fallout 76
Фото: Bethesda
Doom Eternal
Фото: id Software
Аккаунт российского офиса Xbox в «Твиттере» представил, как бы выглядели постеры хоррор-фильмов, основанных на играх Xbox — в стиле культовых фильмов ужасов.
Doom Eternal
Фото: Xbox Россия
Halo
Фото: Xbox Россия
Grounded
Фото: Xbox Россия
Back 4 Blood
Фото: Xbox Россия
Psychonauts 2
Фото: Xbox Россия
Microsoft Flight Simulator
Фото: Xbox Россия
В честь Хэллоуина также стартовали распродажи на разных платформах. В Steam она закончится уже сегодня в 20:00. А в PlayStation Store — продлится до 4 ноября. Например, первые скидки получили Deathloop и Resident Evil Village. В акции участвуют преимущественно хоррор-проекты.
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