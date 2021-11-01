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Разработчики поздравили игроков с Хэллоуином

Разработчики поздравили игроков с Хэллоуином
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Внутренние студии PlayStation поздравили игроков с наступлением Хэллоуина. По традиции, они сделали это в «Твиттере», опубликовав арты по мотивам своих игр в «тыквенной» стилистике.

Uncharted

Uncharted

Фото: Naughty Dog

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West

Фото: Guerrilla Games

Days Gone

Days Gone

Фото: Bend Studio

Demon's Souls

Demon's Souls

Фото: Bluepoint Games

Помимо студий Sony, игроков поздравили и студии Microsoft — в том числе подразделения Bethesda и id Software.

Fallout 76

Fallout 76

Фото: Bethesda

Doom Eternal

Doom Eternal

Фото: id Software

Аккаунт российского офиса Xbox в «Твиттере» представил, как бы выглядели постеры хоррор-фильмов, основанных на играх Xbox — в стиле культовых фильмов ужасов.

Doom Eternal

Doom Eternal

Фото: Xbox Россия

Halo

Halo

Фото: Xbox Россия

Grounded

Grounded

Фото: Xbox Россия

Back 4 Blood

Back 4 Blood

Фото: Xbox Россия

Psychonauts 2

Psychonauts 2

Фото: Xbox Россия

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator

Фото: Xbox Россия

В честь Хэллоуина также стартовали распродажи на разных платформах. В Steam она закончится уже сегодня в 20:00. А в PlayStation Store — продлится до 4 ноября. Например, первые скидки получили Deathloop и Resident Evil Village. В акции участвуют преимущественно хоррор-проекты.

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