Популярные слухи про проблемы GTA 6 опроверг сам источник

На выходных распространились слухи про проблемы Grand Theft Auto 6, производство которой перезапускали несколько раз — последний раз это случилось около года назад, когда из Rockstar ушёл Дэна Хаузер.

Однако пока многие издания перепечатывают одну и ту же информацию по кругу, источник уже успел опровергнуть какие-либо инсайдерские сведения. Французский журналист Крис Клиппел отметил, что всё сказанное — лишь его предположения.

Единственное, что я объявил в конце прошлого ноября, это создание ремастера (или ремейка, тут уж не знаю) Red Dead Redemption. И это позже подтвердила Kotaku из своих источников. Остальное — моё мнение.

Kotaku летом первой рассказала о существовании трилогии GTA: The Definitive Edition, куда войдут GTA 3, Vice City и San Andreas. Анонс сборника состоялся аж спустя два месяца.

Выход переиздания Red Dead Redemption, по данным СМИ, зависит от успеха трилогии GTA. Если она покажет себя хорошо, то вестерн может появиться уже в течение года.