Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Стражах Галактики» обнаружили отсылку к Deus Ex: Mankind Divided

В «Стражах Галактики» обнаружили отсылку к Deus Ex: Mankind Divided
Комментарии

Пользователь «Твиттера» под ником haruspis обратил внимание на эпизод из «Стражей Галактики», который очень сильно напоминает таковой из Deus Ex: Mankind Divided — прошлой игры Eidos Montreal.

Речь идёт о сцене в душе — в ней персонажи абсолютно одинаково протирают запотевшее стекло.

Разработчики «Стражей Галактики» похвалили haruspis за внимательность и подтвердили факт отсылки на свою прошлую игру.

Отличная работа!

Релиз Deus Ex: Mankind Divided состоялся в 2016 году. Игра получила высокие оценки от прессы, однако игроки не оценили резко оборвавшийся сюжет продолжения. В итоге продажи проекта не оправдали ожиданий издателя. В данный момент серия заморожена — неизвестно, выйдет ли когда-нибудь завершение истории Адама Дженсена.

Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука» Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука»

«Стражи Галактики» вышли 26 октября на консолях и ПК. Несмотря на отличные отзывы прессы, стартовый онлайн в Steam оказался скудным — хуже всех релизов студии, включая Deus Ex: Human Revolution, Thief, Deus Ex: Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021