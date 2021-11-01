В «Стражах Галактики» обнаружили отсылку к Deus Ex: Mankind Divided

Пользователь «Твиттера» под ником haruspis обратил внимание на эпизод из «Стражей Галактики», который очень сильно напоминает таковой из Deus Ex: Mankind Divided — прошлой игры Eidos Montreal.
Речь идёт о сцене в душе — в ней персонажи абсолютно одинаково протирают запотевшее стекло.
Разработчики «Стражей Галактики» похвалили haruspis за внимательность и подтвердили факт отсылки на свою прошлую игру.
Отличная работа!
Релиз Deus Ex: Mankind Divided состоялся в 2016 году. Игра получила высокие оценки от прессы, однако игроки не оценили резко оборвавшийся сюжет продолжения. В итоге продажи проекта не оправдали ожиданий издателя. В данный момент серия заморожена — неизвестно, выйдет ли когда-нибудь завершение истории Адама Дженсена.
«Стражи Галактики» вышли 26 октября на консолях и ПК. Несмотря на отличные отзывы прессы, стартовый онлайн в Steam оказался скудным — хуже всех релизов студии, включая Deus Ex: Human Revolution, Thief, Deus Ex: Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider.
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