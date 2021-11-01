«Кто-то заставляет платить за это?» Некстген-патч Dying Light будет бесплатным

В середине октября стало известно, что первая Dying Light получит некстген-патч. Многих заинтересовало, будет ли апгрейд бесплатным или за него попросят деньги, как это иногда бывает.

Techland в шуточной форме отреагировала на вопросы фанатов. Студия отметила, что в обновлённых версиях зомби-экшена будет 60 FPS, а сам некстген-патч будет бесплатным.

Конечно же, апгрейд будет бесплатным, кто-то заставляет платить за это?

Сейчас Techland разрабатывает Dying Light 2. Однако авторы не планируют забрасывать поддержку первой части. Студия развивает зомби-экшен с 2015 года и уже добавила множество обновлений, включая как сюжетный контент, так и небольшие косметические предметы.