«Кто-то заставляет платить за это?». Некстген-патч Dying Light будет бесплатным
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В середине октября стало известно, что первая Dying Light получит некстген-патч. Многих заинтересовало, будет ли апгрейд бесплатным или за него попросят деньги, как это иногда бывает.
Techland в шуточной форме отреагировала на вопросы фанатов. Студия отметила, что в обновлённых версиях зомби-экшена будет 60 FPS, а сам некстген-патч будет бесплатным.
Конечно же апгрейд будет бесплатным, кто-то заставляет платить за это?
Сейчас Techland разрабатывает Dying Light 2. Однако авторы не планируют забрасывать поддержку первой части. Студия развивает зомби-экшен с 2015 года и уже добавила множество обновлений, включая как сюжетный контент, так и небольшие косметические предметы.
Дата выхода некстген-патча всё ещё неизвестна. Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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