«Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице

К сожалению, всё указывает на скромный старт продаж «Стражей Галактики» — мы уже рассказывали про скромные результаты сюжетного экшена в Steam, а теперь появились сведения из британской розницы.

«Стражи Галактики» стартовали на второй позиции чартов с показателями куда ниже прошлогодних «Мстителей». При этом 82% копий пришлось на PlayStation (63% — на PS5).

Однако, как отмечает журналист Кристофер Дринг, у «Стражей Галактики» и «Мстителей» совершенно разные затраты на маркетинг, поэтому потенциально новинка Eidos Montreal может выйти на окупаемость и прибыльность эффективнее — за счёт сарафанного радио.

В остальном чарты скучные — FIFA 22, например, всё ещё лидер.