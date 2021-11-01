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«Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице

«Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице
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К сожалению, всё указывает на скромный старт продаж «Стражей Галактики» — мы уже рассказывали про скромные результаты сюжетного экшена в Steam, а теперь появились сведения из британской розницы.

«Стражи Галактики» стартовали на второй позиции чартов с показателями куда ниже прошлогодних «Мстителей». При этом 82% копий пришлось на PlayStation (63% — на PS5).

Однако, как отмечает журналист Кристофер Дринг, у «Стражей Галактики» и «Мстителей» совершенно разные затраты на маркетинг, поэтому потенциально новинка Eidos Montreal может выйти на окупаемость и прибыльность эффективнее — за счёт сарафанного радио.

В остальном чарты скучные — FIFA 22, например, всё ещё лидер.

  1. FIFA 22
  2. «Стражи Галактики» (новинка)
  3. Mario Party Superstars (новинка)
  4. Far Cry 6
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Animal Crossing: New Horizons
  7. Minecraft (Switch)
  8. Riders Republic (новинка)
  9. Grand Theft Auto V
  10. Super Mario 3D World + Bowser's Fury.
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