«Стражи Галактики» стартовали в разы хуже «Мстителей» в британской рознице
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К сожалению, всё указывает на скромный старт продаж «Стражей Галактики» — мы уже рассказывали про скромные результаты сюжетного экшена в Steam, а теперь появились сведения из британской розницы.
«Стражи Галактики» стартовали на второй позиции чартов с показателями куда ниже прошлогодних «Мстителей». При этом 82% копий пришлось на PlayStation (63% — на PS5).
Однако, как отмечает журналист Кристофер Дринг, у «Стражей Галактики» и «Мстителей» совершенно разные затраты на маркетинг, поэтому потенциально новинка Eidos Montreal может выйти на окупаемость и прибыльность эффективнее — за счёт сарафанного радио.
В остальном чарты скучные — FIFA 22, например, всё ещё лидер.
- FIFA 22
- «Стражи Галактики» (новинка)
- Mario Party Superstars (новинка)
- Far Cry 6
- Mario Kart 8 Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft (Switch)
- Riders Republic (новинка)
- Grand Theft Auto V
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury.
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