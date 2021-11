Когда анонсируют и выпустят RTX 3090 Super, RTX 3070 Ti (16 ГБ) и RTX 2060 (12 ГБ)

В начале октября известный инсайдер hongxing2020 уже публиковал слухи про GeForce RTX 3090 Super, а также новые модели RTX 3070 Ti и RTX 2060 с расширенной памятью на 16 и 12 гигабайт соответственно. Тогда он заявлял, что видеокарты выйдут в январе.

1 ноября инсайдер рассказал об изменениях в планах NVIDIA — по его словам:

RTX 2060 с 12 Гб анонсируют и сразу выпустят уже 7 декабря RTX 3090 Super и RTX 3070 Ti (16 ГБ) представят 17 декабря RTX 3090 Super и RTX 3070 Ti (16 ГБ) выпустят 11 января.

О стоимости и точных спецификациях новых данных пока нет. hongxing2020 ранее уже рассказывал о видеокартах 30-й серии за месяцы до анонса, так что инсайдеру можно доверять.

Судя по всему, анонс должен состояться уже в ноябре. Ранее NVIDIA выпустила драйвер 496.49 с поддержкой «Стражей Галактики» и ближайших крупных релизов. В список попали ещё не вышедшие Forza Horizon 5, Call of Duty: Vanguard и Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.