Создатели DOOM и Quake работают над новой игрой по «культовой серии шутеров»

Издание VGC обратило внимание на вакансии студии id Software — авторов DOOM и Quake. Судя по ним, команда работает над «шутером от первого лица в давно выходящей и культовой серии». В данный момент студии нужны как минимум аниматоры, художники по окружению и другие технические специалисты.

Потенциально сотрудникам нужно будет отвечать за проект в «стиле фэнтези с элементами научной фантастики». Исходя из этого, можно предположить, что студия работает над новой Quake или DOOM.

Судя по всему, следующую игру id Software мы не увидим ещё как минимум несколько лет.

Последняя на данный момент игра студии — DOOM Eternal. Её выход состоялся в марте 2020 года. Также команда выпустила два дополнения под общим названием The Ancient Gods, а недавно появилось крупнейшее бесплатное обновление 6.66.