«Дюну» выдвинули на 14 номинаций «Оскара»

Warner Bros. выдвинула блокбастер «Дюна» на премию «Оскар» в 14 номинациях. Кинокомпания хочет, чтобы картина поборолась за победу в категориях «Лучшие спецэффекты», «Лучший звук», «Лучший актёр» и других.

Примечательно, что в номинацию «Лучший актёр» попал только Тимоти Шаламе, который сыграл в картине Пола Атрейдеса. За лучшие мужские роли второго плана поборются Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа и другие актёры.

На какие номинации выдвигают «Дюну»?

«Лучший режиссёр»

«Лучший фильм»

«Лучший актёр»

«Лучший актёр второго плана»

«Лучшая актриса второго плана»

«Лучшая операторская работа»

«Лучший звук»

«Лучшие спецэффекты»

«Лучший адаптированный сценарий»

«Лучший саундтрек»

«Лучший монтаж»

«Лучший дизайн костюмов»

«Лучший грим и причёски»

«Лучшее художественное оформление»

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