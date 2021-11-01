Игра Ubisoft ненароком помогла пропиарить велосипедный симулятор Descenders

28 октября октября вышла Riders Republic. Игроки и журналисты приняли симулятор экстремальных видов спорта тепло — хотя о продажах пока неизвестно. Однако большую выгоду от релиза игры получили разработчики и издатели Descenders.

Майк Роуз из компании No More Robots подчеркнул, что с момента запуска Riders Republic интерес к Descenders резко подскочил. По его словам, число игроков на минувших выходных было рекордным.

Разработчики специально приурочили крупное обновление велосипедного симулятора к релизу игры Ubisoft , чтобы попробовать захватить как можно больше внимания. Вдобавок на Descenders поставили самую большую скидку за всё время — 60%. В Steam игру продают за 183 рубля

Riders Republic доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз Descenders состоялся ещё в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One.