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Игра Ubisoft ненароком помогла пропиарить велосипедный симулятор Descenders

Игра Ubisoft ненароком помогла пропиарить велосипедный симулятор Descenders
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28 октября октября вышла Riders Republic. Игроки и журналисты приняли симулятор экстремальных видов спорта тепло — хотя о продажах пока неизвестно. Однако большую выгоду от релиза игры получили разработчики и издатели Descenders.

Майк Роуз из компании No More Robots подчеркнул, что с момента запуска Riders Republic интерес к Descenders резко подскочил. По его словам, число игроков на минувших выходных было рекордным.

Разработчики специально приурочили крупное обновление велосипедного симулятора к релизу игры Ubisoft, чтобы попробовать захватить как можно больше внимания. Вдобавок на Descenders поставили самую большую скидку за всё время — 60%. В Steam игру продают за 183 рубля.

Riders Republic доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз Descenders состоялся ещё в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One.

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