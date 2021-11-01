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Создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» обвалили её и заработали больше $ 2 млн

Создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» обвалили её и заработали больше $ 2 млн
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29 октября стало известно о скачке стоимости криптовалюты SQUID по известному сериалу «Игра в кальмара». После резкого прироста в 2500% создатели токенов, судя по всему, вывели все деньги. На сегодняшний день криптовалюта упала практически до нуля, а её разработчики заработали более $ 2 млн.

Ещё до этой махинации пользователи сообщали о невозможности продать токены после приобретения. Максимальная цена достигла $ 2861, но она быстро обвалилась на 99,99%. Вероятно, разработчики решили по-быстрому нажиться на хайпе своего продукта и оставить остальных вкладчиков ни с чем.

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Ещё во время создания валюты SQUID многие отнеслись к ней со скепсисом. Людей смущал странный сайт с орфографическими ошибками и другими проблемами. Однако это не повлияло ни на инвесторов, ни на покупателей.

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