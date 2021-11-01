It Takes Two добавят в EA Play уже 4 ноября
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Кооперативный хит 2021 года, It Takes Two, появится в библиотеке EA Play уже скоро — в четверг, 4 ноября. Ожидание составило лишь около полугода, хотя в издательстве проект считается крайне успешным.
EA Play — сервис Electronic Arts, куда входит библиотека игр, скидка в 10% на всю продукцию издателя и пробные версии новинок. Стоимость в месяц — 299 рублей. В год — 1799 рублей.
За создание It Takes Two отвечал шведский режиссёр Юсеф Фарес, ранее отметившийся эмоциональной Brothers: A Tale of Two Sons и кооперативным боевиком про побег из тюрьмы A Way Out. Новинку называют лучшей игрой постановщика, отмечая какое-то невероятное разнообразие ситуаций и уровней. На агрегаторах у платформера в районе 88–90 баллов.
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