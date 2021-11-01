Боба Фетт устанавливает законы в первом трейлере сериала «Книга Бобы Фетта»
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Disney показала первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» — сольного продолжения истории наёмника Бббы Фетта, который вернулся во втором сезоне «Мандалорца».
По сюжету легендарный наёмник возвращается на место своей погибели — на планету Татуин. Здесь он вместе со своим напарником планирует захватить контроль, своеобразно отомстив и поиздевавшись над Джаббой Хаттом и его синдикатом.
Как сам антигерой отмечает в ролике, он не планирует продолжать устои Джаббы — он хочет изменить правила.
Первая серия выйдет на Disney+ уже 29 декабря. Это первый из множества спин-оффов «Мандалорца», третий сезон которого теперь выйдет не раньше конца 2022 года — то есть примерно через два года после финала последней серии.
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