Halo Infinite может получить «ранний доступ» и 4 дополнения

Появились слухи о дополнениях и наборах Halo Infinite. Страницу «цифровым набором раннего доступа» нашли на странице шутера в Microsoft Store. Предполагается, что предстоящий шутер некоторые игроки смогут попробовать раньше официального релиза — он намечен на 8 декабря.

29 октября было замечено, что Halo Infinite получит три дополнения. На следующий день число возможных DLC увеличилось до четырёх. Неизвестно, подразумеваются ли крупные порции контента или же мелкие наборы и бонусы. Наверняка в ближайшее время издатель расскажет об этом подробнее.

Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox One, Xbox Series и ПК. В день релиза игра попадёт в Xbox Game Pass. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным для всех пользователей.

Сегодня на странице Halo Infinite в Steam появились системные требования игры для ПК.