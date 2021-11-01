Почему он тормозит? Трейлер ПК-версии Battlefield 2042 высмеяли

Свежий ролик Battlefield 2042 вновь оказался в центре небольшого скандала: на этот раз критике подверглось видео NVIDIA с демонстрацией особенностей шутера на видеокартах RTX.
Всё было бы неплохо, если бы игра попросту не тормозила. К примеру, в сцене с вертолётам на 34-й секунде выдаётся стабильно меньше 60 кадров в секунду — причём заметно меньше. В ролике есть ещё несколько подобных сцен.
Приветствую всех, кто делал этот трейлер! Лучшая антиреклама Battlefield 2042 :)
При этом в самом ролике не так уж и много сцен с реальным геймплеем, поскольку чуть ли не большую часть хронометража занимают кинематографические вставки из прошлых трейлеров. Это зрители также отметили.
Несколько секунд геймплея с 20 FPS, где не показано ничего отличительного с рейтрейсингом, и ещё минута старых катсцен. Гениальный маркетинг!
Другие и вовсе не понимают, зачем вводить трассировку лучей (в случае Battlefield 2042 — затенение). Визуально в таком динамическом шутере разница почти незаметна, однако вот падение производительности вплоть до 20–30 кадров сразу же станет очевидным.
Сейчас у ролика 1,2 тысячи дизлайков при 2,2 тысячах лайков — однако постепенно дизлайков становится всё больше. Некоторые надеются, что к релизу подобные проблемы исправят.
Battlefield 2042 запустят в три этапа: 10 ноября откроется пробная версия на 10 часов для EA Play, 12-го числа смогут начать играть покупатели премиальных изданий, а 19 числа случится запуск обычной версии.
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