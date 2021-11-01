PvPvE, MW2 и ставка на суровость: свежие слухи про Call of Duty: Modern Warfare II

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал на портале VGC колонку с подробностями грядущей в следующем году Call of Duty: Modern Warfare II (да, с римской двойкой).
По его данным, в Activision рассчитывают на самый крупный релиз в серии со времён перезапуска Modern Warfare в 2019-м. И издатель планирует сделать всё ради достижения этого.
Кампания
Как и сообщалось ранее, сюжет крутится вокруг колумбийских картелей, а атмосферно всё будет ещё более грязным и суровым на фоне предшественницы. В Infinity Ward делают ставки на бои на близком расстоянии, моральные решения в духе Black Ops 2 и, конечно, традиционные голливудские экшен-сцены.
Разработчики намерены сделать одиночный режим интересным за счёт большего влияния игрока на геймплей, для чего переработали искусственный интеллект врагов, сделали ощущение от стрельбы ещё реалистичнее и внедрили полноценный стелс.
Ближайшие аналоги по атмосфере: фильмы «Убийца», «Убийца 2. Против всех» и «Прямая и явная угроза».
Новый PvPvE-режим
Третьим режимом Modern Warfare II станет какой-то идейный наследник Hunt: Showdown — да, прямо как Hazard Zone для Battlefield 2042.
Причём, судя по описанию, в Infinity Ward действительно делают конкурента именно «Батлы», где отрядам игроков предстоит отправляться на карту для выполнения целей — в этом им будут мешать другие игроки и боты в роли бандитов картеля. Всё это развернётся на новой карте Warzone в стилистике MW2.
В студии хотят, чтобы этот режим стал заменой зомби во временной линии Modern Warfare.
Warzone
Вместе с Modern Warfare II (2022) в королевской битве появится новая карта на базе локаций из оригинальной Modern Warfare 2 (2009) вроде Favela, Afghan, Quarry, Terminal и Trailer Park.
Мультиплеер
Информации о мультиплеере совсем немного, однако Infinity Ward планирует использовать наработки отменённого ремастера сетевого режима оригинальной Modern Warfare 2 — это касается карт, оружия и даже персонажей.
Call of Duty: Modern Warfare II выйдет осенью 2022 года.
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