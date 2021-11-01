Системные требования и размер Call of Duty: Vanguard на ПК

Activision представила подробности компьютерной версии Call of Duty: Vanguard, раскрыв системные требования финальной версии и размер игры. Традиционно за перенос шутера на ПК отвечает студия Beenox.

Минимальные требования

Процессор — Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 36 ГБ (мультиплеер + зомби).

Рекомендуемые

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 61 ГБ.

Киберспортивные

Процессор — Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 5700XT

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 61 ГБ.

Ультимативные для 4К

Процессор — Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативная память — 16 ГБ

Место на диске — 61 ГБ.

Вдобавок у игроков будет возможность включить кэш для стриминга ассетов высокого разрешения. Они займут от 32 до 64 ГБ (4К) свободного места, позволяя эффективнее работать с загрузкой контента.

А среди особенностей ПК-версии отмечают поддержку UltraWide-мониторов, DLSS и FRS, а также множество возможностей для настройки графики и производительности.

Релиз Call of Duty: Vanguard случится 5 ноября. Предзагрузка на консолях уже стартовала, а на ПК начнётся завтра. Через месяц, 2 декабря, пройдёт интеграция с Warzone — но и до этого в новинке будет новый контент.