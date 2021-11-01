Для The Elder Scrolls Online вышло дополнение «Мёртвые Земли». Но пока только на ПК

Для The Elder Scrolls Online вышло свежее дополнение «Мёртвые Земли», но доступно оно пока только на ПК. На консолях апдейт появится через пару недель, 16 ноября.

«Мёртвые Земли» станет финалом приключения «Врата Обливиона». В заключительной главе игрокам предстоит посетить два региона Мёртвых земель и сразиться с князем Разрушения Мерунесом Дагоном.

С выходом дополнения «Мёртвые Земли» игрокам откроется новый сюжет и три дополнительных задания. К ним получат доступ путешественники, которые прошли основные сюжетные линии «Чёрного Леса» и «Мёртвых Земель». Помимо князя Разрушения, в новых локациях появятся опасные противники, которых смогут одолеть только большие группы игроков.

«Мёртвые Земли» будет бесплатным для подписчиков ESO Plus. Дополнение можно приобрести отдельно во внутриигровом магазине за 2000 крон.

В магазине Steam два набора, которые дают в сумме 2250 крон, обойдутся в 1378 рублей, а подписка ESO Plus — в 979 рублей в месяц или 9399 рублей в год.

The Elder Scrolls Online доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.