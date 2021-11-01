Для Raindow Six Siege анонсировали новый сезон — «‎Большой калибр»

Создатели Raindow Six Siege анонсировали следующий сезон тактического шутера — «Большой калибр».
Официальными подробностями Ubisoft пока не поделилась — на постере грядущей операции видно лишь новое оружие с названием SMG5 MK 2.50 GI.
Детали нового сезона Raindow Six Siege раскрыл датамайнер benjaminstrike. Согласно его информации, новым оперативником Торн. Героиня в роли защитника сможет устанавливать прилипающее к поверхностям устройство. При приближении штурмовика ловушка разрывается с небольшой задержкой. Образуется множество мелких снарядов, которые наносят урон в определённой зоне.
Ubisoft может раскрыть подробности «Большого калибра» на турнире Six November 2021 Major, который пройдёт с 8 по 14 ноября.
Raindow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 1 ноября 2021
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