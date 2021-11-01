Для Raindow Six Siege анонсировали новый сезон — «‎Большой калибр»

Создатели Raindow Six Siege анонсировали следующий сезон тактического шутера — «‎Большой калибр»‎.

Официальными подробностями Ubisoft пока не поделилась — на постере грядущей операции видно лишь новое оружие с названием SMG5 MK 2.50 GI.

Детали нового сезона Raindow Six Siege раскрыл датамайнер benjaminstrike. Согласно его информации, новым оперативником Торн. Героиня в роли защитника сможет устанавливать прилипающее к поверхностям устройство. При приближении штурмовика ловушка разрывается с небольшой задержкой. Образуется множество мелких снарядов, которые наносят урон в определённой зоне.

Ubisoft может раскрыть подробности «‎Большого калибра» на турнире Six November 2021 Major, который пройдёт с 8 по 14 ноября.

Raindow Six Siege доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.