Энтузиаст выпустил Crusader Blade — смесь Crusader Kings 3 и Mount & Blade 2

Энтузиаст по имени Джордж выпустил Crusader Blade — мод, который объединяет механики Crusader Kings 3 и Mount & Blade 2: Bannerlord.

В основу модификации легла Crusader Kings 3. Геймплей стратегии остался прежним, но теперь можно вступить в бой от 3-го лица в любой момент. Игра рассчитывает количество войск, воинственность персонажа, типы бойцов и местности.

На основе этих данных создаётся карта битвы в Mount & Blade 2: Bannerlord. После сражения идёт подсчёт потерь в отрадах игрока и врагов. Результат отправляется в Crusader Kings 3.

На первом этапе Джордж добавил схожие типы войск обеих игр. Дальше энтузиаст хочет перенести бойцов из Crusader Kings 3 на поле боя Mount & Blade 2. Также в планах реализация фракций, осад, турниров и дуэлей.

Модификация Crusader Blade доступна бесплатно на itch.io. Присутствует перевод на русский язык.