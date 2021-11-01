Энтузиаст выпустил Crusader Blade — смесь Crusader Kings 3 и Mount & Blade 2

Энтузиаст по имени Джордж выпустил Crusader Blade — мод, который объединяет механики Crusader Kings 3 и Mount & Blade 2: Bannerlord.
В основу модификации легла Crusader Kings 3. Геймплей стратегии остался прежним, но теперь можно вступить в бой от 3-го лица в любой момент. Игра рассчитывает количество войск, воинственность персонажа, типы бойцов и местности.
На основе этих данных создаётся карта битвы в Mount & Blade 2: Bannerlord. После сражения идёт подсчёт потерь в отрадах игрока и врагов. Результат отправляется в Crusader Kings 3.
На первом этапе Джордж добавил схожие типы войск обеих игр. Дальше энтузиаст хочет перенести бойцов из Crusader Kings 3 на поле боя Mount & Blade 2. Также в планах реализация фракций, осад, турниров и дуэлей.
Модификация Crusader Blade доступна бесплатно на itch.io. Присутствует перевод на русский язык.
- 1 ноября 2021
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