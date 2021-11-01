Легендарная классика. В Left 4 Dead 2 играет больше людей, чем в Back 4 Blood в Steam

Back 4 Blood от студии Turtle Rock, создательницы оригинальной Left 4 Dead, вышла 12 октября. На прошлой неделе разработчики рассказали, что за 14 дней зомби-шутер опробовали более 6 млн человек. Несмотря на такие показатели, Left 4 Dead 2 обходит Back 4 Blood по количеству играющих людей в Steam на ПК.
На момент написания новости в Back 4 Blood в Steam играют более 15 тыс. человек, а в Left 4 Dead 2 — почти 21 тыс. Причинами возросшей популярности L4D2 могла стать распродажа, на которой игра стоила менее 100 рублей, а также приток пользователей после релиза B4B.
Back 4 Blood
Хотя Back 4 Blood и стала духовной наследницей Left 4 Dead, игровой процесс и механики шутеров отличаются. Многие играют в L4D2 из-за уникального мультиплеера. Четверо игроков берут на себя роль заражённых и мешают стольким же выжившим пройти кампанию. Матчи в B4B критикуются из-за однообразия.
Кроме того, не всем понравились система карточек, прокачка оружия и медленный темп B4B. Механики нагружают игровой процесс, в то время как L4D2 предлагает прохождение в быстром темпе без усложнений.
Left 4 Dead 2
Стоит учитывать, что Back 4 Blood доступна на консолях и в сервисе Xbox Game Pass. Left 4 Dead 2 же присутствует только в Steam на ПК.
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