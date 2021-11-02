Крис Пратт озвучит Гарфилда в грядущем мультфильме

По данным THR, звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт озвучит кота Гарфилда в одноимённом полнометражном мультфильме. Проектом занимается Sony Pictures.
Новый анимационный фильм «Гарфилд» снимает Марк Диндал («Похождения императора»), а сценарий написал номинант премии «Оскар» Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо», «Мулан»). Даты релиза у проекта пока нет.
Это уже не первое появление рыжего кота в кино: в 2004-м вышел «Гарфилд», а в 2006-м — его продолжение под названием «Гарфилд: История двух кошечек». Мультфильмы получили смешанные отзывы от прессы и зрителей и кое-как отбили бюджет на производство. В них кота озвучивал Билл Мюррей («День сурка», «Охотники за привидениями»).
Это уже не первая озвучка известного персонажа от Криса Пратта. Ранее стало известно, что он озвучит водопроводчика Марио в будущем одноимённом проекте. По его словам, сыграть настолько популярного героя Nintendo — мечта детства.
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