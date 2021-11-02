Очереди, ладдер, ближайшие патчи: как Blizzard исправит Diablo 2: Resurrected

На днях Blizzard рассказала о дальнейших планах на Diablo 2: Resurrected. Компания коснулась всех основных проблем и анонсировала выход обновлений, которые исправят главные ошибки игры.

В первую очередь Blizzard затронула проблему с потерей прогресса персонажей. Мы уже писали про неё в отдельном материале. Если коротко, то игра слишком часто отправляет данные в общие сервера — скоро она станет делать это намного реже. Это решит как потерю прогресса, так и вылеты в главное меню с отключением от серверов. Разработчики уже нашли способ исправления ошибки и в ближайшее время начнут его тестирование на закрытых серверах компании.

По словам исполнительного продюсера Diablo 2: Resurrected Роба Фергюсона, исправить баг намного сложнее, чем найти его причину. Разработчики очень кропотливо подошли к работе, чтобы ничего не сломать и тщательно всё протестировать. В том числе потому, что код в игре остаётся оригинальным — из 2000 года.

Мы определили проблему, нам просто нужно быть очень осторожными при написании, тестировании и выпуске исправления.



Сотрудники работают изо всех сил, чтобы выпустить его как можно скорее.

Разработчики также рассказали о выходе другого патча уже на этой неделе. Он увеличит «прозрачность очередей» — теперь можно будет видеть примерное время ожидания до захода в игру, а также исправит мелкие ошибки.

У нас есть ещё один клиентский патч, который мы планируем выпустить на неделе. Он обеспечит лучшую прозрачность времени ожидания в очереди за счёт добавления оценки на основе вашего места в ней.

Фергюсон также рассказал, что обещанную разработчиками рейтинговую таблицу добавят уже после выпуска этих двух обновлений.

Таким образом, очередь ближайших патчей Diablo 2: Resurrected выглядит так:

Выпуск обновления с показом места в очереди — до 7 ноября. Выпуск глобального фикса с исправлением потери прогресса — после внутреннего тестирования на закрытых серверах. Добавление в игру рейтинговой таблицы.

Ремейк Diablo 2 доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. С самого старта игру преследуют технические ошибки, а сервера время от времени становятся недоступны. Ранее на форуме Reddit появился занимательный пост пользователя Chrompower. Как он заверяет, его 87-летний дедушка так много играет в Diablo 2: Resurrected, что получил травму руки.