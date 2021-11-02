Известный иллюстратор Патрик Браун изобразил главных героев GTA The Definitive Edition

Патрик Браун, известный своими детальными иллюстрациями игр и кино, опубликовал новый арт. Он посвящён грядущему сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, и на нём изображены главные герои переиздания: Клод, Томми Версетти и «Си-Джей».
Я большой поклонник франшизы GTA, поэтому, когда услышал о Definitive Edition, то был чертовски рад!
Я просто был обязан нарисовать постер для ремастера, из них моя любимая определённо Vice City. В основном потому, что она сильно повлияла на меня: атмосфера 80-х, история, музыка!
Также художник опубликовал отдельные раскадровки каждого из персонажей.
Клод
«Си-Джей»
Томми Версетти
Остальные работы Патрика Брауна можно посмотреть здесь.
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Подписчики Xbox Game Pass для консолей Xbox получат доступ к обновлённой GTA San Andreas в день выхода.
В 2022 году ремастеры доберутся и до iOS с Android. Ранее стало известно, что музыку для переиздания могут писать Доктор Дре и Снуп Догг.
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