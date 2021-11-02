Хидео Кодзима переписывает сюжет своей новой игры из-за обстановки в мире

Автор Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима в своём «твиттере» рассказал, что переписывает сценарий своей новой игры. Это происходит потому, что «мир сильно изменился за год» и разработчик больше не может ментально находиться в мире, о котором думал тогда.
Я переделываю проект и сценарий, который написал почти год назад. Ситуация на планете, моё окружение и эмоции сейчас уже совсем другие, поэтому я не могу оказаться в том же мире, о котором думал тогда.
Я должен довести свои идеи до настоящего времени. Если я этого не сделаю, игра не станет «живой».
Кодзима не рассказал подробности о своём новом проекте. В 2020 году уже всплывали новости об отменённой хоррор-игре геймдизайнера для облачного сервиса Google Stadia. Тогда сделке помешал глава игрового подразделения компании Фил Харрисон. Неизвестно, об этом ли проекте идёт речь либо о совершенно новом.
Последняя на данный момент игра Кодзимы — переиздание Death Stranding — Director's Cut. Оно доступно на PlayStation 5, а владельцы оригинала на PS4 могут обновиться до расширенной версии переиздания всего за 700 рублей — туда, помимо игры и DLC, входят различные бонусы вроде аватарок PSN и несколько косметических DLC.
Ранее о возможной разработке Death Stranding 2 рассказал актёр Норман Ридус. Однозначности в его словах не было, но он упомянул о некоторых переговорах — вероятно, между Kojima Productions и Sony.
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