«Святым из Бундока 3» быть! С Норманом Ридусом и Шоном Патриком Флэнери

Третья часть франшизы «Святые из Бундока» находится в разработке. Картину снимет режиссёр Трой Даффи, который выступил постановщиком первых двух лент. Сценарий тоже напишет Даффи вместе с актёрами Норманом Ридусом и Шоном Патриком Флэнери.

Сюжет триквела расскажет о событиях, произошедших после второй части. Братья МакМанусы в исполнении Ридуса и Флэнери выйдут из тюрьмы и, вероятно, продолжат борьбу с преступниками. Только в этот раз у героев сменятся приоритеты. Других деталей истории нет.

Фанаты любили этих персонажей на протяжении 20 лет. Несомненно, движущей силой франшизы были Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери. Мне уже не терпится начать работать над фильмом.

Первые два фильма не сыскали высоких оценок, но в итоге полюбились зрителям. Братья МакМанусы прошли через русскую мафию, бандитские синдикаты и ФБР. Что ждёт героев в триквеле — неизвестно.

Снимать картину начнут в мае 2022 года. Не назвали даже примерную дату выхода.