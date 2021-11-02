Новый кадр «Матрицы: Воскрешения» с Нео и Тринити

Издание ScreenRant опубликовало новый кадр из фильма «Матрица: Воскрешение». На нём Нео и Тринити в гражданской одежде. Вероятно, это момент из начала ленты, когда персонажи ещё не осознали, что находятся в матрице.

Стоит обратить внимание, что герои с тревогой смотрят в сторону. Вероятно, они увидели что-то или кого-то подозрительного.

«Матрица: Воскрешение» получила рейтинг R за сцены насилия и нецензурную лексику. Сюжет фильма продолжает события оригинальной трилогии, главным героем вновь выступит Нео, а ещё не последнюю роль в истории сыграет Тринити.

Блокбастер сняла Лана Вачовски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джада Пинкетт Смит и другие. В России фильм начнут показывать с 16 декабря.