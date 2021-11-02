Новый кадр «Матрицы: Воскрешения» с Нео и Тринити
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Издание ScreenRant опубликовало новый кадр из фильма «Матрица: Воскрешение». На нём Нео и Тринити в гражданской одежде. Вероятно, это момент из начала ленты, когда персонажи ещё не осознали, что находятся в матрице.
Стоит обратить внимание, что герои с тревогой смотрят в сторону. Вероятно, они увидели что-то или кого-то подозрительного.
«Матрица: Воскрешение» получила рейтинг R за сцены насилия и нецензурную лексику. Сюжет фильма продолжает события оригинальной трилогии, главным героем вновь выступит Нео, а ещё не последнюю роль в истории сыграет Тринити.
Блокбастер сняла Лана Вачовски. Главные роли исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джада Пинкетт Смит и другие. В России фильм начнут показывать с 16 декабря.
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