В Battlefield 2042 появятся платные бустеры опыта и боевые пропуски

Датамайнеры обнаружили упоминание премиум-валюты в файлах бета-версии Battlefield 2042. С её помощью в игре можно будет покупать косметические предметы, бустеры для опыта и даже боевые пропуски.
Премиум-валюта, доступная для пополнения только реальными деньгами, уже не редкость в индустрии. EA использует эту практику во всех своих спортсимах, начиная с FIFA 14.
Последние части Call of Duty — Modern Warfare и Black Ops Cold War — тоже включают в себя премиум-валюту. На неё можно приобрести косметические предметы и бустеры для опыта. А в Battlefield 5, например, она использовалась для открытия лутбоксов.
Помимо мультиплеерных игр, премиум-валюта всё чаще встречается и в одиночных проектах. Например, в недавних играх Ubisoft, включая Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6, можно купить как бустеры опыта, так и косметику. Из-за этого игроки критикуют компанию, считая, что она намеренно снижает скорость прокачки, чтобы у игроков был стимул докупать бустеры за реальные деньги.
Battlefield 2042 запустят в три этапа: 10 ноября откроется пробная версия на 10 часов для EA Play, 12-го числа смогут начать играть покупатели премиальных изданий, а 19-го запустится обычная версия. Ранее один из роликов Battlefield 2042 вновь оказался в центре небольшого скандала: в нём было мало геймплея, при этом он ещё умудрялся тормозить.
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