Nintendo не поставит запланированные 30 млн Switch до марта 2022 года

Из-за нехватки полупроводников в этом финансовом году Nintendo выпустит на 6 млн Switch меньше, чем планировалось. Изначально компания хотела поставить 30 млн портативных консолей до марта 2022 года.
Как сообщает Nikkei, трудности производства также связаны с большим спросом на Nintendo Switch. Ажиотаж увеличился с выходом OLED-версии консоли 8 октября. Также повлиял глобальный кризис поставок, который затронул электронику и машиностроение.
Проблему подтвердил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава. Он заявил, что компания не смогла произвести запланированное количество Switch, а спрос на OLED-модель всё ещё очень высок.
С выхода Nintendo Switch в 2017 году продажи консоли превысили 89 млн единиц. Рекордсменом компании пока остаётся Wii, продажи которой с 2006 года составили 102 млн экземпляров.
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