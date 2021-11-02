Blizzard создала общественный совет в World of Warcraft для улучшения отношений с игроками

Blizzard представила специальный общественный совет. Его цель — улучшить отношения и коммуникацию между компанией и игроками. Также программа WoW Community Council поможет развивать аспекты самой игры.

По словам представителей Blizzard, компания давно хотела выйти на новый уровень взаимодействия с аудиторией и, кажется, нашла новый способ сделать это. Подать заявку на вступление в общественный совет можно через специальную форму. Подойдут любые геймеры, но приоритет отдадут более опытным.

Blizzard планирует отобрать 100 пользователей. Каждый из них сможет создавать обсуждения на форуме и обсуждать там различные вопросы. После этого компания будет отвечать на них и общаться с обычными игроками. Всё это должно помочь наладить отношения с аудиторией.

28 октября стало известно, что глава Activision Blizzard Бобби Котик из-за скандала с харассментом урезал себе зарплату на 99,96%. Также он выступил с нововведениями, которые помогут улучшить рабочую атмосферу.