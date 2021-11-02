Разработчики Age of Empires 4 подумывают о релизе стратегии на консолях Xbox

Студия World's Edge уже думает, как перенести Age of Empires 4 на консоли Xbox. Об этом рассказал креативный директор команды Адам Исгрин в интервью Multiplayer.it.
Как только мы выпустили Age of Empires 4 на ПК, то сразу начали думать, как заставить её работать на консолях Xbox. У нас пока нет окончательных планов, но мы действительно всерьёз размышляем об этом.
Сложность выпуска стратегий в реальном времени на консоли сложно переоценить. Разработчикам необходимо не только сделать удобное управление, но и учесть скорость игры в мультиплеере. В нём игрокам необходимо быстро переключаться между армией, постройкой войск и управлением крестьянами, а также отдавать указания, которые на ПК реализованы через горячие клавиши.
Что интересно, Age of Empires 2 в своё время портировали на PS2. Пользователи тогда жаловались на неудобное управление и урезанную графику по сравнению с ПК-версией. Чуть ли не единственным успешным релизом RTS на консолях можно считать Halo Wars в 2009 году. Её разработала студия Ensemble, создавшая Age of Empires.
Age of Empires 4 доступна в Steam (2499 рублей) и Xbox Game Pass на ПК. Критики и игроки встретили игру тепло. Стратегия продолжает бить рекорды пикового онлайна в Steam — недавно в игре находились аж 73 928 человек.
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