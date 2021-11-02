Вышел второй трейлер «Морбиуса» — фильма Sony и Marvel про живого вампира

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Морбиус». В ролике показали множество свежих кадров и более детальный образ персонажа в облике живого вампира.
Сюжет картины расскажет об учёном Майкле Морбиусе. Он страдает редким заболеванием крови и решает вылечиться экспериментами с применением ДНК летучей мыши. В результате неудачного опыта Морбиус превратился в живого вампира. Как бы он ни хотел убивать людей, но для выживания ему нужно постоянно питаться кровью. Морбиус по большей части антигерой, и в комиксах не раз сражался за сторону добра.
Трейлер на русском языке
Интереснее всего то, в какой именно вселенной происходят события картины. Судя по логотипу газеты The Daily Bugle и фразе про Венома действие может разворачиваться в мире Sony. Однако присутствие Стервятника говорит о киновселенной Marvel. Скорее всего, ответ на этот вопрос мы получим в самом фильме.
Трейлер на английском языке
Режиссёром ленты выступил Даниэль Эспиноса. Главные роли исполнили Джаред Лето, Майкл Китон, Джаред Харрис, Мэтт Смит и другие. Премьера состоится 20 января 2022 года.
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