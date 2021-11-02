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Бывшая порноактриса Саша Грей закосплеила Йеннифэр из «Ведьмака»

Бывшая порноактриса Саша Грей закосплеила Йеннифэр из «Ведьмака»
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Порнозвезда в прошлом, а ныне стримерша и модель Саша Грей сделала косплей на чародейку Йеннифэр из «Ведьмака». Девушка предстала в этом образе в честь Хэллоуина, позвав зрителей на свой стрим.

Грей решила воссоздать образ Йеннифэр из игр и книг. Девушка надела парик с чёрными волосами, платье и перчатки. В комментариях под фотографиями пользователи оценили труды стримерши и отметили, что даже бывшая порноактриса не слишком сексуализирует косплей на чародейку, как это делают многие другие модели.

На своих трансляциях Грей обычно общается с аудиторией и проводит время за играми. Она прошла третьего «Ведьмака» на лучшую концовку и осталась довольна игрой.

Небольшая запись со стрима в образе Йеннифэр

29 октября вышел трейлер второго сезона «Ведьмака» от Netflix. В ролике показали замок Каэр Морхен, а также Геральта, Цири, Йеннифэр и многих других персонажей.

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