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New World сломана. Разработчики отключили все виды передачи предметов

New World сломана. Разработчики отключили все виды передачи предметов
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Игроки New World нашли способ дублировать внутриигровые предметы и золото, из-за этого разработчики решили ограничить любые виды обмена между пользователями.

Мы знаем о возможном использовании дублирования золота. Мы временно отключаем все формы обмена между игроками. Среди них передача валюты, казна гильдий, торговый пост и торговля между игроками.

Торговлю вернут, как только исследуют уязвимости, позволяющие дублировать валюту и предметы. Также отмечается, что будут приняты меры против любого игрока, который использовал ошибку.

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На ситуацию отреагировал пользователь Reddit. Утверждается, что Amazon знала об ошибке ещё на стадии беты. Причина может быть в некорректной работе серверов New World, которые неправильно обрабатывают информацию. С этим связывают и предыдущие ошибки, когда игроки становились неуязвимыми.

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