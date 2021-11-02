New World сломана. Разработчики отключили все виды передачи предметов
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Игроки New World нашли способ дублировать внутриигровые предметы и золото, из-за этого разработчики решили ограничить любые виды обмена между пользователями.
Мы знаем о возможном использовании дублирования золота. Мы временно отключаем все формы обмена между игроками. Среди них передача валюты, казна гильдий, торговый пост и торговля между игроками.
Торговлю вернут, как только исследуют уязвимости, позволяющие дублировать валюту и предметы. Также отмечается, что будут приняты меры против любого игрока, который использовал ошибку.
Новость по темеВ New World сломали виртуальную экономику
На ситуацию отреагировал пользователь Reddit. Утверждается, что Amazon знала об ошибке ещё на стадии беты. Причина может быть в некорректной работе серверов New World, которые неправильно обрабатывают информацию. С этим связывают и предыдущие ошибки, когда игроки становились неуязвимыми.
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