Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сенатор США: «Мужчины смотрят порно и погружаются в игры из-за критики мужественности»

Сенатор США: «Мужчины смотрят порно и погружаются в игры из-за критики мужественности»
Комментарии

Сенатор США от штата Миссури Джордж Хоули заявил о вреде критики мужественности, передаёт Kotaku. По его мнению, она приводит к погружению мужчин в порно, видеоигры и безделье.

Хоули высказался на Национальной консервативной конференции США, где затронул тему видеоигр:

Ответственность — один из самых величайших даров бога человечеству. Люди должны нести ответственность за свои поступки. Можно ли удивляться, что всё больше мужчин погружаются в порнографию, видеоигры и безделье после многих лет, когда им говорили, что причина проблем в их мужественности.
«Мы подумали, что реализуем любую идею». Авторы Uncharted 3 рассказали о разработке экшена «Мы подумали, что реализуем любую идею». Авторы Uncharted 3 рассказали о разработке экшена

Сенатор завершил речь призывом вести войну с мужчинами созданием рабочих мест на производствах и введением налоговых льгот молодожёнам. По его мнению, это поможет снизить вовлечённость мужчин к порно и играм.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021