Сенатор США: «Мужчины смотрят порно и погружаются в игры из-за критики мужественности»
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Сенатор США от штата Миссури Джордж Хоули заявил о вреде критики мужественности, передаёт Kotaku. По его мнению, она приводит к погружению мужчин в порно, видеоигры и безделье.
Хоули высказался на Национальной консервативной конференции США, где затронул тему видеоигр:
Ответственность — один из самых величайших даров бога человечеству. Люди должны нести ответственность за свои поступки. Можно ли удивляться, что всё больше мужчин погружаются в порнографию, видеоигры и безделье после многих лет, когда им говорили, что причина проблем в их мужественности.
Сенатор завершил речь призывом вести войну с мужчинами созданием рабочих мест на производствах и введением налоговых льгот молодожёнам. По его мнению, это поможет снизить вовлечённость мужчин к порно и играм.
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