Первый трейлер GTA 5 показали ровно 10 лет назад

Ровно 10 лет назад, 2 ноября 2011 года, Rockstar представила первый трейлер пятой Grand Theft Auto. Что забавно, он до сих пор остаётся самым популярным роликом на YouTube-канале разработчиков с 78,9 млн просмотров.

Тогда про грядущий боевик было известно совсем немного, фактически раскрыли лишь место действия, тогда как остальные сюжетные детали студия ещё долго держала втайне. Это лишь подстёгивало спекуляции среди поклонников и сотни различных слухов. Многие, конечно же, оказались выдумкой.

Забавно, что спустя уже 10 лет до сих пор не виднеется продолжения — GTA Online стала настолько популярной, что Rockstar может ещё многие годы спокойно выпускать контент для мультиплеера. По данным СМИ, GTA 6 выйдет не раньше 2024-2025 года — причём контента на релизе будет меньше.

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При этом Rockstar продолжает переиздавать GTA 5 — в марте боевик выпустят на PS5 и Xbox Series. При этом трейлер раскритиковали из-за отсутствия нововведений, а кадры будто бы взяли из оригинальных консольных релизов.