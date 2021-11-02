Battlefield 2042 выйдет без поддержки 120 Гц на PS5 и Xbox Series
Поделиться
Battlefield 2042 не будет поддерживать частоту обновления 120 Гц на PS5 и Xbox Series — по крайней мере, на запуске.
Об этом на форуме рассказал сотрудник DICE — при этом, когда сообщение растиражировали, его удалили.
Потенциально этот вопрос может быть изучен после запуска шутера. Разрешение не станет проблемой. Мы довольно сильно нагружаем процессоры из-за 128 игроков, и требования к процессору при переходе от 60 до 120 кадров в секунду окажутся значительными. Снижение разрешения не сильно поможет.
В матчах Battlefield 2042 сыграют до 128 человек на больших картах. На консолях прошлого поколения число игроков сократят до 64, а поле боя уменьшат.
Battlefield 2042 выходит 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что датамайнеры обнаружили упоминание премиум-валюты Battlefield 2042. За неё будут продаваться косметические предметы, бустеры опыта и боевые пропуски.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
18:45
-
18:33
-
18:16
-
17:04
-
16:52
-
16:34
-
16:03
-
15:55
-
15:01
-
14:50
-
14:48
-
14:32
-
14:29
-
13:57
-
13:29
-
13:18
-
12:58
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:36
-
10:58
-
10:14
-
09:43
-
09:20
-
09:15
-
00:48
- 1 ноября 2021
-
23:22
-
22:15
-
21:37
-
20:50
-
20:40
-
20:24
-
20:05
-
19:45
Партнерский контент