Battlefield 2042 выйдет без поддержки 120 Гц на PS5 и Xbox Series

Battlefield 2042 не будет поддерживать частоту обновления 120 Гц на PS5 и Xbox Series — по крайней мере, на запуске.

Об этом на форуме рассказал сотрудник DICE — при этом, когда сообщение растиражировали, его удалили.

Потенциально этот вопрос может быть изучен после запуска шутера. Разрешение не станет проблемой. Мы довольно сильно нагружаем процессоры из-за 128 игроков, и требования к процессору при переходе от 60 до 120 кадров в секунду окажутся значительными. Снижение разрешения не сильно поможет.

В матчах Battlefield 2042 сыграют до 128 человек на больших картах. На консолях прошлого поколения число игроков сократят до 64, а поле боя уменьшат.

Battlefield 2042 выходит 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что датамайнеры обнаружили упоминание премиум-валюты Battlefield 2042. За неё будут продаваться косметические предметы, бустеры опыта и боевые пропуски.