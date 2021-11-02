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Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон сыграют в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон сыграют в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
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Мэтт Деймон и Роберт Дауни-младший на финальной стадии переговоров о присоединении к касту фильма «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана. Подробности ролей актёров не разглашаются. Вероятно, они сыграют важных персонажей.

Сюжет ленты «Оппенгеймер» основан на книге Кая Бёрда и Мартина Шервина. История крутится вокруг американского физика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны создал атомную бомбу. Других деталей нет.

Роль самого Оппенгеймера исполнит Киллиан Мёрфи. Ещё в фильме точно появится Эмили Блант, которая должна сыграть жену физика. Сценарий, как и постановка, останется за Ноланом. Если всё пойдёт по плану, то съёмки стартуют в начале 2022 года, а премьера состоится 21 июля 2023 года.

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