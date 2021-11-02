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Игры на Netflix теперь появились и в России

Игры на Netflix теперь появились и в России
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Netflix расширил список стран с доступом к играм — это экспериментальная функция в мобильном приложении для Android. На iOS запуск ожидается позже. Сейчас можно сыграть в:

  • Stranger Things: 1984 — пиксельное приключение с персонажами сериала
  • Stranger Things 3: The Game — пиксельная адаптация третьего сезона сериала
  • Shooting Hoops — аркада про мяч с дротиками
  • Card Blast — динамичный и красочный покер
  • Teeter (Up) — физическая головоломка в стиле бильярда.

До этого тестирование стартовало в Польше. Сама Netflix не планирует быстро расширяться в игровое пространство, поэтому недавняя покупка разработчиков Oxenfree и Afterparty — студии Night School — скорее, исключение, чем правило.

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Пока неизвестно, в каком направлении Netflix планирует расширяться в игровом пространстве. Вряд ли всё ограничится простенькими аркадами для смартфонов.

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