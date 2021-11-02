Игры на Netflix теперь появились и в России

Netflix расширил список стран с доступом к играм — это экспериментальная функция в мобильном приложении для Android. На iOS запуск ожидается позже. Сейчас можно сыграть в:

Stranger Things: 1984 — пиксельное приключение с персонажами сериала

— пиксельное приключение с персонажами сериала Stranger Things 3: The Game — пиксельная адаптация третьего сезона сериала

— пиксельная адаптация третьего сезона сериала Shooting Hoops — аркада про мяч с дротиками

— аркада про мяч с дротиками Card Blast — динамичный и красочный покер

— динамичный и красочный покер Teeter (Up) — физическая головоломка в стиле бильярда.

До этого тестирование стартовало в Польше. Сама Netflix не планирует быстро расширяться в игровое пространство, поэтому недавняя покупка разработчиков Oxenfree и Afterparty — студии Night School — скорее, исключение, чем правило.

Новость по теме Netflix купила разработчиков игр Oxenfree и Afterparty — студию Night School

Пока неизвестно, в каком направлении Netflix планирует расширяться в игровом пространстве. Вряд ли всё ограничится простенькими аркадами для смартфонов.