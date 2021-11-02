Сайт Xbox отправляет пользователей на 20 лет назад

Microsoft продолжает праздновать 20-летие Xbox. На этот раз официальный сайт бренда получил дизайн, который вдохновлён интерфейсом оригинальной консоли Xbox 2001 года выпуска.

Xbox впервые поступила в продажу 15 ноября 2001 года в комплекте с Halo: Combat Evolved. За всё время продажи консоли составили около 25 млн штук.

Спустя ровно 20 лет, 15 ноября 2021 года, Microsoft проведёт праздничную трансляцию. На ней не представят новые игры, но шоу станет особым взглядом на юбилей Xbox. Подробностями компания поделится в ближайшее время.

Также 15 ноября в продажу поступят специальные контроллеры и стереогарнитуры Xbox.

Последними консолями Microsoft стали Xbox Series X и S. Также был запущен Xbox Game Pass. Недавно появилась информация, что компания недовольна медленным ростом подписчиков сервиса.