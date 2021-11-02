Из «Мстителей» уберут ускорители прокачки после недовольства игроков

Из платного магазина «Мстителей» удалят ускорители прокачки к концу дня. Их добавили в начале октября, что вызвало негодование у игроков.

В своём сообщении разработчики извинились перед фанатами.

Мы приносим извинения за то, что не ответили на ваши опасения из-за добавления платных расходников раньше. Мы предоставили их как дополнительный вариант для развивающейся базы игроков, но не рассматривали как способ победы, потому что они не усиливают мощь игрока напрямую.

До появления ускорителей прокачки в магазине они выдавались прямо в игре. Ранее разработчики обещали продавать за реальные деньги только косметические предметы, что и вызвало недовольство пользователей.

«Мстители» вышли в сентябре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже супергеройский боевик получил обновление для консолей нового поколения. 30 сентября этого года игра попала в сервис Xbox Game Pass для ПК и Xbox.