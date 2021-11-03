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Для Far Cry 6 вышло крупное обновление. В игру добавили ежедневные испытания

Для Far Cry 6 вышло крупное обновление. В игру добавили ежедневные испытания
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В ночь на 3 ноября состоялся релиз первого обновления для Far Cry 6. Ubisoft добавила новый контент, а также улучшила производительность на всех платформах.

Главным нововведением обновления можно считать ежедневные и еженедельные испытания, прямо как в последних частях Assassin's Creed. За их выполнение игроки получат различные награды. 9 ноября выйдет новая спецоперация под названием Los Tres Santos — пока о ней нет никакой информации.

Заставку теперь можно пропустить, а доступность кооп-режима теперь помечается знаком «!». Также Ubisoft обновила режим для дальтоников и уменьшила звуки верстака на заднем плане. Остальные исправления касаются багов в сюжетных заданиях. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Неудачная революция. Обзор Far Cry 6 Неудачная революция. Обзор Far Cry 6

Обновление уже вышло на консолях. На PS4 и PS5 оно весит от 49 Гб до 90 Гб — в зависимости от региона, однако некоторые пользователи заявляют о гораздо меньшем размере патча. На Xbox One и Xbox Series он занимает от 14 Гб до 20 Гб свободного места на диске. На ПК апдейт выйдет «уже скоро».

Релиз Far Cry 6 состоялся 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее, непрошедшим игру пользователям начали приходить письма от диктатора Антона Кастильо — он саркастично благодарит геймеров за покидание Яры.

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