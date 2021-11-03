Акции Activision Blizzard упали на 11% сразу после переноса Diablo IV и Overwatch 2

Вечером 2 ноября состоялся выход квартального отчёта компании Activision Blizzard. На нём руководство компании объявило о переносе Diablo 4 и Overwatch 2. Теперь они выйдут не раньше 2023 года, хотя изначально планировались к релизу в 2022.

Сразу после этой новости акции компании начали стремительно падать. Если до анонса акции котировались от 77 до 80 долларов, то сразу после — упали до 69. Возможно, сегодня падение продолжится — в 10:00 стартует новая сессия торгов.

Прямо под закрытие торгов акция продавалась за $ 69,2

Помимо переноса игры, на стоимость акций также мог повлиять уход главы Blizzard Джен Онел спустя всего 3 месяца после назначения. Единственным главой компании останется Майк Ибарра. Джен же займётся профсоюзной деятельностью.

Ранее, Blizzard рассказала о ближайшем будущем Diablo 2: Resurrected. Компания коснулась всех основных проблем и анонсировала выход обновлений, которые исправят главные ошибки игры.